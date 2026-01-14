❗ Минфин планирует заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Сейчас каждое пятое дело о налоговых преступлениях не доходит до суда из-за того, что вышел срок давности. Чтобы предприниматели не чувствовали безнаказанность, Минфин собирается возобновлять дела с момента их поступления к следователям.

Срок давности по налоговым преступлениям предложили останавливать с момента предоставления отсрочки по уплате задолженности. Такие предложения есть в проекте постановления, который подготовил Минфин.

Пока что срок давности зависит от тяжести преступления и составляет от двух до шести лет с момента совершения, поэтому каждое пятое дело не доживает до суда. По новым правилам, срок давности хотят возобновлять с момента поступления материалов от ФНС к следователям. Об этом пишут «Известия».

«Возможные схемы уклонения от налогов нужно доказать через экспертизы и анализ финансовых потоков, а межведомственная бюрократия растягивает процесс надолго. В результате уголовное дело часто невозможно возбудить просто потому, что срок давности привлечения к ответственности истек», — объяснила советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина.

В проекте Минфина сказано, что в 2023 году налоговики отправили в Следственный комитет 3,2 тыс. материалов, и по каждому пятому случаю уже истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Фактически преступления остались без наказания. Сумма ущерба для бюджета составила 20,2 млрд рублей.

В конце 2025 года следственные органы по истечению срока давности прекратили дело бывшего директора пивоварни «Райт», которого с 2022 года обвиняли в уклонении от уплаты налогов на 26 млн рублей.

Если после возбуждения уголовного дела погасить долг перед бюджетом, то дело прекратят. Однако если этого не произойдет, у властей появятся основания для преследования без учета срока давности. Правозащитники считают, что изменения приведут к росту числа уголовных дел и усилению контроля.