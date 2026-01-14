Центробанк обещает не запрещать МФО

Глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков объяснил, почему запрещать МФО нельзя.

«Запрет МФО – это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан. Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг», — сказал Кочетков.

По его словам, МФО – это не только короткие займы «до зарплаты», но также и POS-кредитование и займы на крупные покупки. Этот сегмент развивается очень активно.

Поэтому запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке, уверен представитель ЦБ.

Ранее в Госдуме обсуждался вопрос полного запрета МФО и создания системы государственного микрокредитования.