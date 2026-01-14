Если налогоплательщик не знает, куда встать на учет, решение примет налоговая

Налоговики сами определят, есть ли у организации обособленные подразделения.

Налоговая служба рассмотрела обращение пользователя: прошло слияние путем присоединения детских садов и школ. Получился комплекс, где главное учреждение – это школа.

Нужно ли регистрировать присоединенные к опорной школе сады и школы как обособленные подразделения, спросили в чате ФНС.

«Согласно п. 9 ст. 83 НК, в случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с определением места постановки на учет решение на основе представленных ими данных принимается налоговым органом», — ответили налоговики.

Поэтому представители ФНС рекомендуют обратиться в налоговую по месту нахождения организации с документами, на основании которых ведется деятельность, для решения вопроса о наличии либо отсутствии признаков обособок.

