💢 Суточный охват в MAX превысил 55 млн пользователей

В мессенджере MAX уже зарегистрировались 85 млн пользователей, суточный охват составил 55 млн активных участников.

С момента запуска приложения пользователи отправили свыше 18 млрд сообщений, сделали 2,5 млрд звонков, записали 200 млн видеокружков и обменялись более 1 млрд стикеров.

«Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в МАХ, их суммарная аудитория превысила 54 миллиона подписчиков», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Недавно в мессенджере появилась новая функция — подтверждение возраста с помощью Цифрового ID. Ее внедрили уже 40 тыс. магазинов. Для проверки возраста достаточно показать кассиру QR-код в профиле.

