😨 Ремонт в 2026 году подорожает на 25%

В 2025 году уже подорожали стройматериалы и работы. В 2026 году рост цен продолжится.

Стоимость капитального ремонта жилья «под ключ» в 2026 году вырастет на 10-25%. Об этом рассказал эксперт академии ремонта Domeo Глеб Лапшин.

«Рекомендую закладывать в смету на 2026 год рост итоговой стоимости ремонта. Нужно учесть работы плюс материалы и заложить плюс 10-20% к текущим ценам. Для эконом-сегмента ожидается повышение на 15%, а для премиального — до 25%», — считает он.

В 2025 году ремонт уже подорожал на 10-20%. К этому привело удорожание стройматериалов и труда: электрооборудование подорожало на 95%, цементные смеси – на 55%, газобетон – на 51%. Стоимость работ тоже выросла на 20-30%. Больше всего подорожали услуги плиточников, электромонтажников, специалистов по натяжным потолкам.

В 2026 году отделочные материалы подорожают на 12-18%, считают эксперты. Стоимость работ продолжит расти на 15-20% из-за сохраняющегося дефицита квалифицированных отделочников и роста зарплат в строительной отрасли.

Больше всего подорожает электротехника, керамическая плитка, окна ПВХ и межкомнатные двери.

Кухонные гарнитуры могут вырасти в цене на 12-15%, сантехника – на 14-20%.

Также причинами удорожания ремонта в 2026 году назвали повышение НДС до 22%, риск дефицита стройматериалов на фоне оживления спроса и рост цен на работу мастеров.