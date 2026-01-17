Эксперт предрек, станут ли ИИ и роботы драйвером роста экономики

На первом этапе будет положительный эффект, но потом понадобится регулирование государством.

На первом этапе внедрение роботов и нейросетей приносит исключительно положительный эффект: растет производительность, снижаются затраты на персонал, а экономика получает дополнительный стимул к росту.

Так считает Олег Вьюгин — заслуженный экономист РФ, экс-первый зампред Банка России. Материалы подкаста с ним есть в распоряжении «Клерка».

«Сейчас и в ближайшем будущем это, безусловно, повышение эффективности. Роботу не нужно платить зарплату, хотя его придется обслуживать и чинить. Баланс затрат скорее всего будет в плюс, а производительность и эффективность точно возрастут», — объяснил эксперт.

Однако следующий этап, по его словам, пока остается в тумане: для безопасного развития системы потребуется регулирование со стороны государства.

«Кто будет эксплуатировать этих роботов? Система будет работать на общественное благо или на интересы частного капитала? Сегодня ресурсы концентрируются в руках отдельных компаний <…>».

Олег Вьюгин заключил, что поэтому рано или поздно потребуется разумное регулирование со стороны государства.