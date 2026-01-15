Кальянные предлагают дать им особые условия получения лицензий

Сигаретные лаунжи и кальянные не смогут законно закупать табак для посетителей, поскольку на них не действует механизм лицензирования. Участники рынка просят Правительство определить условиях их работы.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о запрете на передачу легального маркированного товара между участниками табачного рынка, у которых нет лицензии.

Механизм лицензирования касается точек продаж, а для кальянных и сигарные лаунжей не предусмотрен, из-за чего они не смогут легально купить продукцию для посетителей.

Ассоциация Кальянной Индустрии просит председателя правительства Михаила Мишустина предусмотреть условия, по которым кальянные смогут законно закупать табак. Текст письма есть в распоряжении «Клерка».

«Иначе добросовестный бизнес окажется в ситуации, когда “легальная работа становится крайне рискованной или фактически невозможной, что создает стимул для ухода в тень, потери рабочих мест и сокращения налоговых поступлений», — сказал руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Сейчас в России работает больше 10 тыс. кальянных и лаунжей, в них задействовано свыше 116 тыс. сотрудников. До пандемии заведения ежегодно отчисляли в бюджет 6 млрд рублей.