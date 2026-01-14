🎄 Подвели итоги новогоднего конкурса!

Все праздничные дни шло голосование за лучшую бухгалтерскую елку. Готовы итоги и подарки.

Конкурс фото бухгалтерских елочек уже стал традиционным на «Клерке». Посмотреть фото конкурсантов можно тут.

В итоге голосование завершилось в 18.00 по мск 11 января 2026 г. Голосов было немного и тем не менее победители определены.

Скрин итогов голосования

1 место: подписка Клерк.Премиум на 1 год достается елке № 5. Ее создатели креативно подошли к созданию елочки — на ней вместо шариков детские фото сотрудников)). Поздравляем Валерию.

2 место: подписка Клерк.Премиум на 6 месяцев уходит елке № 3. Яркая, со сверкающим дождиком она тоже получает подарок. Поздравляем Владимира.

3 место: одну консультацию от наших экспертов получает елочка № 4, которая была украшена самыми настоящими сушками. Поздравляем Анастасию.

Все участники также получили после отправки заявки промокод на 20%-ю скидку на самые крутые курсы «Клерка»: Бухгалтер маркетплейса 2026, Учет в строительстве, Профессия главный бухгалтер, Налоговый консультант (на один курс на выбор). Срок действия промокода истекает 15 января, успейте купить курсы со своей специальной скидкой!

Со всеми победителями свяжемся по электронной почте. Не пропускайте конкурсы «Клерка» и вам улыбнется удача!