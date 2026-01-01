Голосуем за лучшую бухгалтерскую елочку!
Здесь можно выбрать ту елочку, которая вам понравилась, и проголосовать за нее в опросе. Все праздники выбираем лучшую бухгалтерскую елку и дарим подарки 12 января!
Правила конкурса и информацию о подарках читайте здесь.
Голосовать очень просто — посмотрите фото елочек с конкурса, выберите ту, которая вам понравилась и проголосуйте в опросе после всех фото, он анонимный. Авторы фото елочек с самым большим количеством голосов получат подарки от «Клерка».
Ёлка № 1 Круглая))
Ёлка № 2 с денежкой 💰
Ёлка № 3 много-много дождика)
Ёлка № 4 с сушками))
Ёлка № 5 с детскими фото))
Выбрали елочку? Голосуйте!
Какая елочка вам понравилась больше всех?
Голосование закончится в 18.00 по мск 11 января 2026 г. (сделаем скриншот итогов). А подарки победители получат 12 января))
