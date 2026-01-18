❔ Заменит ли биткоин золото в ближайшие годы и будет ли расти относительно доллара

Биткоин теоретически может догнать золото по капитализации, но у него есть существенная проблема.

По мнению заслуженного экономиста РФ, экс-первого зампреда Банка России Олега Вьюгина, биткоин теоретически может догнать золото по капитализации, но у него есть существенная проблема. Материалы подкаста с ним есть в распоряжении «Клерка».

Эксперт объяснил, что рынок биткоина глубоко манипулируемый и сильно монополизирован крупными игроками, которые могут существенно влиять на цену. Однако при конечной эмиссии биткоина он имеет преимущество перед долларом:

«Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляции. Если акция вчера стоила 100 долларов, через пять лет ее цена в биткоинах останется примерно такой же. Это значит, что при росте биткоина инвестор зарабатывает, не теряя реальной стоимости актива. В перспективе биткоин должен расти относительно доллара», — объяснил эксперт.

Также Олег Вьюгин спрогнозировал, станут ли ИИ и роботы драйвером роста экономики.