Должен ли глава КФХ платить страховые взносы за члена КФХ – ИП

Если ИП сам платит фиксированные взносы, глава КФХ все равно должен платить взносы за себя и всех членов хозяйства.

Налоговую службу спросили – должен ли глава КФХ платить фиксированные страховые взносы за члена КФХ, который дополнительно ведет свою деятельность как ИП и сам платит фиксированные взносы.

«Да, у глав КФХ есть обязанность по уплате страховых взносов в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ», — ответили налоговики.

И уточнили, что положения п. 2 ст. 430 НК не содержат исключений по уплате за членов КФХ со статусом ИП.