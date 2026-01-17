Стало проще вернуть излишне уплаченную госпошлину

Согласно изменениям в НК РФ, с 1 января 2026 года, действует новый упрощенный порядок возврата переплаты государственной пошлины.

Заявление на возврат излишне уплаченной или взысканной пошлины теперь можно подавать через Госуслуги или региональные порталы госуслуг.

До 2026 года это касалось только ситуаций, когда заявитель обращался за юридически значимым действием и уплачивал пошлину аналогичным способом. То есть через Госуслуги.

