✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

Важно: если указано — проект, то с большой долей вероятности он будет принят на 2026 год.

С 1 января 2026 года

Новая форма налогового уведомления по имущественным налогам и НДФЛ

В форме уведомления учтены налоговые изменения в НК РФ 2025 года — введение вычетов по долгосрочным сбережениям, прогрессивная шкала НДФЛ, внесудебный порядок взыскания с физлиц налоговых долгов и др. Поэтому в уведомлении появились новые таблицы.

Новый порядок индексации пенсий

Повышение пенсий будет дважды в год: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год и с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда (СФР). См. заявление Мишустина. Но в 2026 году будет только одна индексация пенсий: почему, однако выше инфляции: новость.

Перечень расходов по УСН станет фактически открытым

Расходы будут аналогичны тем, что разрешены организациям на ОСНО: новость.

Новые реквизиты в счете-фактуре

В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры — порядковый номер и дату составления: детали.

Для уплаты косвенных налогов введут новые меры контроля

Власти внедрят систему подтверждения ожидания поставки товаров и снизили порог доходов, при которых упрощенцы начинают уплачивать НДС: новость.

На 2026 год продлили особую формулу расчета пеней по налогам юрлиц

Пени в 1/150 ставки ЦБ по-прежнему будут начислять только с 31-го по 90-ый день просрочки: новость.

Новые годовые формы отчетности в Росстат

ИП и компании будут отчитывать о своей деятельности за 2025 год по новым формам.

Новые правила заполнения отчетности в Росстат

Установлены, в частности, правила заполнения форм № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» и № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»: детали.

Новый срок списания налоговой задолженности

У банков будет 3 часа на списание налоговых долгов бизнеса на основании платежного поручения ФНС, размещенного в реестре решений по взысканию задолженности (то есть списать с расчетного счета организации): детали в новости.

Введение круглогодичного призыва

Призывать на военную службу будут круглый год. К месту службы призывников будут отправлять два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закон предусматривает категории граждан, для которых предусмотрена отправка к месту несения службы в другие сроки. Кроме того, теперь после размещения повестки в реестре воинского учета срок явки по ней не может превышать 30 дней. См. подробности.

Призывников будут штрафовать круглый год за несообщение о переезде (проект)

Поскольку призыв будет весь год, мужчин, которые не подали в военкомат сведения о переезде, смогут оштрафовать за это нарушение в любое время: новость.

Новые формы статотчетности для торговых, транспортных компаний и ИП

Это годовые и квартальные формы + одна ежемесячная: подробности.

Лимит дохода на АУСН в 2026 году обещают оставить

ФНС спросили — какой лимит доходов на АУСН будет в 2026 году: ее ответ.

Новый порядок определения стандартного вычета по НДФЛ

Для стандартного налогового вычета на детей будут учитывать доходы только по основной налоговой базе: новость.

Утвердили порядок подачи в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финотчетности

ФНС дополнила порядок, формат и состав сведений для формирования ГИРБО: новость.

НПД и самозанятость не отменят

Режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Новые льготы по имущественным налогам

Они касаются сельхозтоваропроизводителей, ветеранов боевых действий и участников СВО, а также компании, безвозмездно передающие имущество: подробности.

С 1 января 2026 обновится перечень профессий

Новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов разработан по поручению Президента РФ и утвержден приказом Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст. Среди новых профессий и должностей – коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и т. д. Много новых профессий касается IT, финансов, производства контента, экологии.

Обновлен формат пояснений к декларации НДС

Новая форма пояснений содержит изменения в таблицах со сведениями по строке из книги покупок и информацией из счетов-фактур: подробнее.

Выписка из госреестра транспортных средств с 1 января 2026 станет платной

Электронную выписку выдадут бесплатно владельцам транспортных средств и госорганам. Для всех остальных — расценки.

Новый список подозрительных операций от ЦБ

Банк России в приказе от 05.11.2025 № ОД-2506 установил расширенные критерии операций, которые будут считаться подозрительными с 1 января 2026 года: их перечень.

Проценты по вкладам в банках будут облагаться только НДФЛ

Для единообразного подхода предлагается облагать доходы физических лиц в виде процентов по банковским вкладам только НДФЛ, исключив их при определении налоговой базы ИП на ЕСХН, УСН, АУСН: новость. Это касается и процентов на остаток по счету у ИП на УСН.

От пониженных ставок НДС на УСН разрешили отказываться досрочно

Уже в первый год применения ставок НДС 5% и 7% можно будет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока: детали.

В гостиницу можно заселиться по водительскому удостоверению

В 1 января 2026 при заселении можно предъявить водительское удостоверение или загранпаспорт. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев. См. подробнее.

Новый порядок получения уведомлений об уплате налогов

Уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги, больше не нужно подавать заявление: подробности.

Проценты по вкладам в драгметаллах не будут облагаться НДС

С 2026 года условия по вкладам в драгоценных металлах станут такие же, как и по другим банковским вкладам: новость.

Новая форма декларации УСН (проект)

Изменения внесены в связи с коррективами правил самой упрощенки: детали.

Введение АУСН в регионах

С 01.01.2026 в Рязанской области можно применять автоУСН: подробности. В Калининградской области с 1 января 2026 введут АУСН: детали.

Радиоэлектронный бизнес будет платить страховые взносы по тарифу 0%

Компаниям, которые работают в сфере радиоэлектронной промышленности, с 7,6% до 0% снижен единый пониженный тариф взносов с выплат сотрудникам сверх единой предельной базы для исчисления взносов: подробнее.

Повысили МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 27 093 рубля: новость.

Новое право ФНС оценивать налогоплательщиков

С 1 января 2026 ФНС может проводить оценку юрлиц и ИП, ее результаты можно оспорить: подробности + о самом законе. Еще детали здесь.

Сторожи, охранники и вахтеры не смогут получить патент

Патентную систему налогообложения отменят для охранных услуг. Такую деятельность смогут вести только компании с лицензией, а не ИП. См. новость.

Повысили сумму взноса на травматизм для АУСН (проект)

Минтруд предложил установить на 2026 год новый фиксированный размер страховых взносов на травматизм для работодателей на АУСН: сумма.

ЦБ продлил льготу по цифровым рублям

Нулевые комиссии на операции будут действовать весь 2026 год: подробности.

С 2026 года можно продолжать применять ПСН для торговли и перевозок

С учетом поэтапного снижения порога доходов Минфин предложил не ограничивать применение патентной системы налогообложения в отношении: оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов;

всей стационарной торговли.

Покупка пенсионных баллов обойдется дороже

Покупка одного пенсионного балла в 2026 году обойдется дороже на 4,9 тыс. руб.: здесь подробности и расчеты.

Снижение лимита доходов для применения ПСН

С 01.01.2026 порог для права применения патента будет не 60, а 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн, а в 2028 году — 10 млн: подробности.

Свидетельство ИНН упраздняется

Для физлиц подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН. Но выданные ранее свидетельства сохраняют силу. Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, ИП и физлицам. Детали в новости.

С 2026 года отменят указание ИНН в налоговых декларациях физлиц и документах

Физлица-не ИП смогут не указывать ИНН в налоговых декларациях, заявлениях или иных документах в налоговую: подробности.

Сократится перечень продуктов питания, облагаемых НДС 10%

Отменили НДС 10% на спреды и заменители молочного жира: новость.

Новые правила по инвестиционному налоговому кредиту

Его увеличили с 5 до 10 лет и он стал доступным всем, кто ведет исследовательскую и инновационную деятельность: новость.

Новые форма и формат выписки из ЕГРН (проект)

ФНС разработала формы и формат запроса и выписки из ЕГРН, содержащей сведения о постановке на учет (снятии с учета) компании, ИП или физлица: новость.

Новый формат сведений ОКВЭД в выписках

Теперь в ЕГРЮЛ, ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД: заявительные — которые указал бизнес при регистрации или внесении изменений в реестр;

отчетные — с указанием процентных долей. Их рассчитает и пришлет налоговикам Росстат по итогу деятельности бизнеса за год. Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа добавят в выписки начиная с 2026 года.

Выплаты по больничным листам вырастут

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Вот детали от СФР.

Самозанятые смогут открывать оплачиваемые больничные

С 01.01.2026 они вправе добровольно застраховаться в СФР и оформлять оплачиваемые больничные при условии отчисления взносов: новость. Подробнее про законопроект. Кстати, для самозанятых будет страховым случаем не только болезнь или травма, и СФР оплатит больничный: подробнее.

Новые коды видов доходов и вычетов для НДФЛ (проект)

С 1 января 2026 добавили коды для доходов и взносов, а также для социальных налоговых вычетов по расходам на образование: таблицы с расшифровкой.

Вычет по НДФЛ за фитнес будут давать за родителей-пенсионеров

Не только за спорт детей, но и за родителей можно будет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. А про супругов норму не утвердили: новость.

Новый порядок заполнения заявления на льготу по налогу на имущество организаций

ФНС ввела новые коды налоговых льгот: новость.

Начнет действовать СИДН с ОАЭ

С 01.01.2026 вступит в силу ратифицированное соглашение между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами об устранении двойного налогообложения доходов и капитала. Поэтому Минфин исключит ОАЭ из черного списка офшоров с 1 января 2026 года

СФР получил новые полномочия по пенсиям

Он сможет устанавливать и выдавать региональную социальную доплату к пенсии: детали.

В НК будет новая категория сомнительного долга

Сомнительной задолженностью признают штрафы и пени по договорам, долг по которым уже признан сомнительным судом: новость.

Пенсии, иные соцвыплаты проиндексируют досрочно + вырастут максимальные суммы страховых пособий

Принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции и с 1 апреля исходя из доходов СФР, а сразу с 1 января – выше инфляции. См. новость и заявление Силуанова, а также заявление главы СФР Чиркова.

Расширение профильных доходов производителей радиоэлектроники

В их доле будут учитывать услуги по проектированию и разработке оборудования для производства радиоэлектроники: новость.

С 1 января 2026 года размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, не облагаемый НДФЛ и страховыми взносами, вырастет с 50 тысяч до 1 млн рублей: детали.

Повышение единого пособия

С начала 2026 года единое пособие проиндексируют согласно росту прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Антон Котяков: новая сумма.

С 2026 года помощь работнику до 1 млн рублей при рождении ребенка не облагается налогом (НДФЛ) и страховыми взносами, ее можно отнести к внереализационным расходам. При оценке нуждаемости эти суммы не будут учитывать. См. новость.

Вырастет максимальная декретная выплата для беременных

С января 2026 будет новый предельный размер максимальной декретной выплаты для беременных. Также увеличится размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей: новые суммы.

Новый порядок заполнения заявления на льготу по налогу на имущество организаций

ФНС добавила новые коды налоговых льгот для энергетики.

Сделали исключение для концессионеров на УСН

Концессионерам-коммунальщикам на УСН дали право работать без НДС или применять НДС 5%: новость.

Меняется содержание налоговых уведомлений

Положительное сальдо ЕНС физических лиц исключат из налоговых уведомлений: новость.

Новые требования к первичным учетным документам

С 1 января 2026 года ФНС запретила обмениваться товарными накладными (ТОРГ-12) и актами выполненных работ через операторов электронного документооборота по форматам из своих приказов 2015 года. Они утратят силу. Вместо них — формат УПД. Также см. разъяснения ФНС и еще нюансы.

Обновленные перечни КБК на 2026 год

Минфин приказом от 10.06.2025 № 70н утвердил коды бюджетной классификации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Есть небольшие изменения.

Расширили понятие «сезонное производство» в НК РФ

В него включили случаи падения спроса более чем на 50%: новость.

Новые регламенты для бюджетного учета

С 01.01.2026 вступают в силу приказы Минфина: от 29.08.2025 № 118н — об утверждении Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета»;

от 29.08.2025 № 119н — об утверждении Правил применения плана счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.

Новый минимальный размер страховой пенсии по старости

Названа сумма с учетом индексации с 1 января на 7,6%.

ЦБ отменил периодичность проверок

С 2026 года Центробанк будет назначать проверки поднадзорных лиц только после оценки рисков вместо их проведения раз в 3 года: подробнее.

С 1 января 2026 водительские права не продляются автоматически

Если срок действия прав истекает по 31 декабря 2025 года – их можно обменять в течение трех лет: подробнее.

Новый статус Единого регистра населения

С 1 января 2026 ЕРН станет приоритетным источником информации о физлицах. Об этом заявление ФНС.

Коэффициенты-дефляторы на 2026 год (проект)

Минэкономики подготовило коэффициенты-дефляторы по УСН, ПСН, НДФЛ и др.: детали.

Водителей из новых регионов РФ с 2026 года могут лишить прав

До 1 января 2026 года нужно заменить регистрационные документы и автономера на российские. Иначе административная ответственность, включая лишение водительских прав. См. новость.

Повышение ставок таможенных сборов

Правительство повышает сборы на ввозимые в Россию товары с учетом накопленной инфляции. Не меняются ставки по экспорту и на товары, которые ввозят физлица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов. См. детали.

Отмена исчисления налогов на имущество самими организациями

Компаниям не нужно будет сдавать документы по имущественным налогам. Эти налоги теперь будет исчислять ФНС самостоятельно. См. новость.

Повышение предельной базы по взносам на 2026 год

В 2026 году предельная база по страховым взносам вырастет на 8%: новая сумма.

По выплатам руководителям ниже МРОТ будут доначислять взносы

С 1 января 2026 если выплаты руководителям организаций окажутся ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки: новость. Еще подробности тут.

ИП сможет пересчитать налог по ПСН при уменьшении физических показателей

В случае уменьшения количества используемых в бизнесе объектов, указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Срок — в течение 10 дней с момента изменения физпоказателей. См. новость и еще новость.

Повышение тарифов взносов для неприоритетных отраслей

Пониженные тарифы страховых взносов с 01.01.2026 оставили только для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей экономики (например, для производства, транспорта, электроники и обработки). Для остальных будут общие тарифы в размере 30% до предельной базы и 15% свыше: это коснется торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и др. отраслей.

Повышение взносов для сферы обработки

Для компаний обрабатывающей промышленности вводится ставка 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Тариф такой: 30% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – до предельной базы;

15,1% с 1,5 МРОТ и 15% свыше 1,5 МРОТ – свыше предельной базы.

Некоторые страны и территории приравняли к офшорам

Страны и территории, где ставка налога на прибыль равна 15% и ниже, фактически приравняют к офшорам: новость.

Закрепили право адвокатов на УСН

В НК наконец-то установили право адвокатов применять УСН в их деятельности в качестве ИП. Раньше приходилось это отстаивать в судах.

Начнется поэтапное снижение лимита доходов для УСН с НДС

Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года — при доходах 20 млн рублей ;

с 2027 года — 15 млн;

с 2028 года — 10 млн рублей.

Отменили штрафы для упрощенцев за первое нарушение по НДС

Не будут применять санкции к тем, кто впервые допустил нарушения по НДС — за несдачу в срок первой налоговой декларации: новость и еще детали.

Станет проще получить вычет за ГТО

Для вычета НДФЛ за сдачу норм норм ГТО теперь подойдет не только диспансеризация, но и профилактический медосмотр: новость.

Повышение общей ставки НДС

С 1 января 2026 года увеличена ставка НДС с 20 до 22%. Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка 10%.

Новые налоги для букмекеров

Для букмекерских контор ввели: налог на игорный бизнес — 7% от разницы между ставками и выигрышами (ранее платили от числа объектов — процессинговых центров и пунктов приема ставок);

налог на прибыль — 25%. Есть и другие изменения.

Букмекеры будут исчислять НДФЛ с любой суммы выигрыша

Если раньше физлица сами платили налог с выигрышей до 15 тысяч рублей, то теперь это будут делать букмекерские конторы и независимо от суммы выигрыша: новость.

Расширение права на применение ФИНВ

Федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль с 1 января 2026 разрешат применять любой организации в группе компаний, где делают капитальные вложения. Сфера деятельности такого получателя вычета может быть любой. См. новость.

Повышение акцизов

Власти проиндексируют акцизы на табак, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, жидкости для вейпов на уровень инфляции: таблица.

Отмена авансов по акцизам на алкоголь

Больше нет обязанности делать авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции производителями такой продукции: новость.

Повышение ставки НДФЛ для иноагентов и др. налоговые ограничения

Иноагенты будут с 1 января 2026 платить НДФЛ по ставке 30%. Также они не смогут применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения, освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. А компании с их участием останутся без пониженных ставок по налогу на прибыль и не смогут пользоваться правом освобождения от налогов доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав. См. новость.

Повышение взносов для ИТ-компаний

Тариф страховых взносов для ИТ-компаний увеличили с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы: новость.

IT-компаниям оставили льготу по НДС

Сохранят льготный режим по НДС при продаже прав на разработки ПО, если оно входит в реестр Минцифры: новость.

Камеральные налоговые проверки смогут проводить налоговики из других регионов

Чтобы равномерно распределить нагрузку на региональные инспекции, ФНС начнет проводить камеральные проверки по принципу экстерриториальности. То есть декларации бизнес сдает в одну инспекцию, а проверять их будут в другой: подробности. Еще детали здесь.

Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ

Федеральный кабмин выберет виды деятельности для применения пониженных ставок, и нужно будет соответствовать условиям: новость.

Уточнят подсудность налоговых споров

Заявление об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) налогового органа, место нахождения которого не совпадает с адресом или местом жительства заявителя, нужно будет подавать в арбитражный суд по адресу или месту жительства заявителя: новость.

Новые правила для гарантов и поручителей по налогам

С 2026 года обязанности по договору поручительства и по банковской гарантии будет можно не исполнять, если заемщик допустил налоговые нарушения: подробнее.

Не будет выемки документов при налоговом мониторинге

Налоговики могут лично прийти в компанию, которая участвует в мониторинге, но только при проверке деклараций НДС с сумм налога к возмещению: новость.

Хранить данные о пользователях придется в три раза дольше

С 1 января 2026 организаторы распространения информации в интернете должны хранить сведения о пользователях, фактах их регистрации, авторизации и иных действиях в течение 3 лет с момента окончания таких действий. Ранее было 1 год.

Добавят ограничение по учету затрат прошлых периодов в текущем периоде

Теперь нельзя включать в текущие расходы затраты прошлых лет, если ставка налога на прибыль организаций стала больше: подробнее.

Новая форма годового отчета о деятельности иностранной организации

С отчета за 2025 год ФНС утвердила новую форму и электронный формат годового отчета о деятельности иностранной компании в России. Она заменит бланк 2004 года.

Новый способ обжаловать приостановление госрегистрации прав на недвижимость

Создадут специальные апелляционные комиссии при Ростреестре. Ранее досудебный порядок обжалования действовал только в отношении решений о приостановлении кадастрового учета. См. как это будет.

Вводится страховка для ИИС-3

Теперь при банкротстве брокера, управляющего или управляющей компании, которые были участниками системы страхования, инвестор с ИИС третьего типа, сможет получить выплату до 1,4 млн рублей: новость.

Начнут создавать международные ТОР

На Дальнем Востоке создадут МТОР — международную территорию опережающего развития с льготными условиями для инвесторов: детали.

Новые документы-основания для выплат по инвалидности

С 01.01.2026 года для продолжения выплат нужны только российские документы, а выплаты будут начисляться только в соответствии с законодательством РФ: новость.

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс