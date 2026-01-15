Работник получил новый паспорт — нужно ли уведомлять военкомат

Если в паспорте не менялось ФИО – сообщать в военкомат не требуется.

Военнообязанный сотрудник может получить новый паспорт, но передавать новые данные в военкомат нужно не всегда.

Если сотрудник просто сменил паспорт, но при этом не менял фамилию, имя и отчество, то уведомлять военкомат он не должен.

Обязанность работодателя уведомлять военкомат о смене паспортных данных сотрудника тоже не установлена.

