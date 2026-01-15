Работник получил новый паспорт — нужно ли уведомлять военкомат
Военнообязанный сотрудник может получить новый паспорт, но передавать новые данные в военкомат нужно не всегда.
Если сотрудник просто сменил паспорт, но при этом не менял фамилию, имя и отчество, то уведомлять военкомат он не должен.
Обязанность работодателя уведомлять военкомат о смене паспортных данных сотрудника тоже не установлена.
