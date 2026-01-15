❔ Что с НДС, если счет оплатили при УСН, но уже перешли на ОСНО

Если отгрузка будет после перехода на НДС, то нужно платить налог.

В декабре 2025 года ИП участвовал в тендере и выиграл. Счет на поставку товара уже оплатили, но сама поставка будет в январе 2026 года.

В 2025 году ИП работал на УСН, но с января 2026 перешел на ОСНО.

Как в таком случае отправлять УПД – с НДС или без, спросил предприниматель в чате ФНС.

«Если отгрузка будет в 2026 (когда вы применяете НДС), то нужно исчислить и уплатить НДС», — ответили налоговики.

При этом ИП сможет применять освобождение от НДС, если его доход на ОСНО не превысит 2 млн руб. за три предшествующих последовательных месяца.

