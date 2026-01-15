38% предпринимателей выбирают вести бизнес в сфере онлайн-торговли в 2026 году

Бизнесмены считают, что в 2026 году перспективно вести малый и средний бизнес в сфере e-commerce, IT, а также в области услуг.

Маркетплейс Ozon провел опрос среди предпринимателей и выяснил, что больше трети представителей МСП считают онлайн-торговлю перспективным направлением.

«В 2026 году предприниматели чаще всего называют онлайн-торговлю и маркетплейсы — этот вариант выбрали 38% респондентов», — сказано в исследовании.

15% выбрали вести бизнес в области IT, а 10% назвали перспективной сферу услуг.

В 2026 году большинство предпринимателей планирует повысить эффективность бизнеса. 25% расширят присутствие на маркетплейсах, 26% оптимизируют внутренние процессы и расходы, а 20% запустят новые товары и услуги.

