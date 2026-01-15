КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Маркетплейсы

38% предпринимателей выбирают вести бизнес в сфере онлайн-торговли в 2026 году

Бизнесмены считают, что в 2026 году перспективно вести малый и средний бизнес в сфере e-commerce, IT, а также в области услуг.

Маркетплейс Ozon провел опрос среди предпринимателей и выяснил, что больше трети представителей МСП считают онлайн-торговлю перспективным направлением.

«В 2026 году предприниматели чаще всего называют онлайн-торговлю и маркетплейсы — этот вариант выбрали 38% респондентов», — сказано в исследовании.

15% выбрали вести бизнес в области IT, а 10% назвали перспективной сферу услуг.

В 2026 году большинство предпринимателей планирует повысить эффективность бизнеса. 25% расширят присутствие на маркетплейсах, 26% оптимизируют внутренние процессы и расходы, а 20% запустят новые товары и услуги.

Узнайте все последние изменения в работе маркетплейсов, в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Приходите на консультацию с экспертом Еленой Шедис. Она состоится 23 января в 15:00 мск.

На консультации разберем:

  1. Последние изменения в налогах и законодательстве, влияющие на работу бухгалтера на маркетплейсах в 2026 году.

  2. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф.переподготовки.

  3. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на консультации 23 января в 15:00 мск!

Автор

Коммерческая тайна
Налоговые изменения 2026

Налоговая реформа-2026: что изменится по спецрежимам

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

Налоговая реформа-2026: что изменится по спецрежимам
4
Роберт Миннуллин

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум