38% предпринимателей выбирают вести бизнес в сфере онлайн-торговли в 2026 году
Маркетплейс Ozon провел опрос среди предпринимателей и выяснил, что больше трети представителей МСП считают онлайн-торговлю перспективным направлением.
«В 2026 году предприниматели чаще всего называют онлайн-торговлю и маркетплейсы — этот вариант выбрали 38% респондентов», — сказано в исследовании.
15% выбрали вести бизнес в области IT, а 10% назвали перспективной сферу услуг.
В 2026 году большинство предпринимателей планирует повысить эффективность бизнеса. 25% расширят присутствие на маркетплейсах, 26% оптимизируют внутренние процессы и расходы, а 20% запустят новые товары и услуги.
Каждый год обещают "поддержку малого бизнеса", а на деле все наоборот. Уже хочется, чтобы хоть один год просто ничего не трогали. Пусть будет как есть. Лучше уж стабильность, чем вот эта бесконечная "оптимизация", от которой только головная боль.