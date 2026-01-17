С 1 января 2026 — новый порядок восстановления пропущенного срока в суде

В ГПК РФ усовершенствован механизм апелляционных жалоб в гражданском судопроизводстве.

С 2026 года судам апелляционной инстанции переданы полномочия по разрешению вопросов приемлемости апелляционных жалоб в гражданском судопроизводстве.

Теперь заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока нужно будет подавать также в суд апелляционной инстанции.

Кроме того, больше нельзя обжаловать определение о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы.

Об этом сообщает сайт Госдумы.