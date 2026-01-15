КПК ОБЩ 8103
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 января 2026 года

Банк России установил курс доллара США 78,6 рублей, евро стоит 92,2.

На 15 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,8 рубля, курс евро — 92,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

78,5711 рубля

Евро

92,1964 рубля

Юань

11,2419 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 15 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что до конца января 2026 года курс доллара может вернуться на круглые 80 рублей, это менее 2% от текущих. Для евро курс дойдет до 94, а юань будет в районе 11,3.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

