💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 января 2026 года
Банк России установил курс доллара США 78,6 рублей, евро стоит 92,2.
На 15 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,8 рубля, курс евро — 92,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,5711 рубля
Евро
92,1964 рубля
Юань
11,2419 рубля
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что до конца января 2026 года курс доллара может вернуться на круглые 80 рублей, это менее 2% от текущих. Для евро курс дойдет до 94, а юань будет в районе 11,3.
