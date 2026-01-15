💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 января 2026 года

На 15 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,8 рубля, курс евро — 92,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,5711 рубля Евро 92,1964 рубля Юань 11,2419 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 15 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер считает, что до конца января 2026 года курс доллара может вернуться на круглые 80 рублей, это менее 2% от текущих. Для евро курс дойдет до 94, а юань будет в районе 11,3.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.