Частные надувные аттракционы и батутные центры предлагают запретить

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил запретить деятельность коммерческих надувных аттракционов, в частности – батутных центров.

Об этом говорится в протоколе заочного заседания Совета, пишет ТАСС.

«Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе батутных центров», — сказано в документе.

Общественный совет отметил, что есть прямая связь между открытием батутных парков и ростом числа обращений в стационары с травмами.

«Медицинское сообщество однозначно квалифицирует батуты как оборудование повышенной опасности, использование которого в рекреационных целях должно быть прекращено. Педиатры настаивают на том, что “безопасного” способа прыгать на батуте для развлечения не существует, и текущие данные свидетельствуют о том, что даже наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма», — говорится в протоколе.

Анализ судебных решений показывает, что правоохранительная система реагирует на инциденты постфактум, квалифицируя их как уголовные преступления, но это не предотвращает новые трагедии.