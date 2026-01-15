Для иностранцев запустят организованный набор на работу: эксперимент-2027
Для привлечения на работу мигрантов могут ввести новый механизм – организованный набор. Такой законопроект разработало МВД.
Эксперимент могут провести с 1 января 2027 по 31 декабря 2029 года. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области.
Механизм не будут применять к иностранцам, которые постоянно или временно проживают в РФ или переселились по госпрограмме.
Законопроект подразумевает создание двух реестров:
работодателей — которые привлекают к труду зарубежных специалистов;
иностранцев — желающих работать в России.
Записи в реестре будут действовать до одного года со дня включения в него сведений, но срок можно будет неоднократно продлевать.
Иностранцы в рамках эксперимента будут получать идентификационные карты с информацией о держателе. Мигранты не смогут работать у другого работодателя, в другом регионе или по профессии, не указанной в реестре.
Допустимую долю иностранцев для найма по оргнабору установит кабмин.
На территории проведения эксперимента запретят привлекать для работы иностранцев другими способами.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Ну что, коллеги, готовим шампанское - УСН больше не "упрощенка". Снижение лимита до 10 миллионов - это даже не шаг назад, это прыжок в прошлое. Вести НДС при таких оборотах - абсурд. Придется каждому ИП держать бухгалтера, иначе запутается в декларац