Для иностранцев запустят организованный набор на работу: эксперимент-2027

МВД предлагает внедрить новый механизм по привлечению к труду иностранцев и лиц без гражданства.

Для привлечения на работу мигрантов могут ввести новый механизм – организованный набор. Такой законопроект разработало МВД.

Эксперимент могут провести с 1 января 2027 по 31 декабря 2029 года. Участвовать будут все регионы, кроме Москвы и Московской области.

Механизм не будут применять к иностранцам, которые постоянно или временно проживают в РФ или переселились по госпрограмме.

Законопроект подразумевает создание двух реестров:

работодателей — которые привлекают к труду зарубежных специалистов;

иностранцев — желающих работать в России.

Записи в реестре будут действовать до одного года со дня включения в него сведений, но срок можно будет неоднократно продлевать.

Иностранцы в рамках эксперимента будут получать идентификационные карты с информацией о держателе. Мигранты не смогут работать у другого работодателя, в другом регионе или по профессии, не указанной в реестре.

Допустимую долю иностранцев для найма по оргнабору установит кабмин.

На территории проведения эксперимента запретят привлекать для работы иностранцев другими способами.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.