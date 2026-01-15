😮 Марий Эл стал лидером по открытию нового бизнеса в 2025 году

Почти 85% предпринимателей, которые открыли свой бизнес в 2025 году, выбрали регистрацию в качестве ИП.

В 2025 году в России появилось 1,3 млн новых компаний и ИП. Это на 4,13% больше, чем в 2024.

На первом месте по динамике появления нового бизнеса — Республика Марий Эл. Там открыли 5,6 тыс. организаций и ИП, что на 33,6% больше, чем в 2024 году.

В топ-5 вошли Чувашия, Дагестан, Волгоградская область и Карачаево-Черкессия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Rusprofile.

В Москве динамика регистраций новых регистраций компаний и ИП сократилась на 12,7%, в Калмыкии — на 13,8%, в Ненецком автономном округе — на 32,4%, Запорожской области — на 35,9%, а в Херсонской — 42,9%.

Большинство предпринимателей, которые начали бизнес в 2025 году, выбрали форму ИП — 84,8%.