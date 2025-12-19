8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Контур
Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Налоговая реформа 2026 — это не просто очередные поправки в НК, а действительно масштабные изменения, которые меняют правила игры. Реформа затрагивает ключевые элементы налоговой системы — НДС, спецрежимы, НДФЛ и не только. Рассказываем, какие нововведения ждут бизнес.

Самое главное:

  • Российская налоговая система в 2026 году подвергнется наиболее фундаментальным преобразованиям за 20 лет. Поправки изменят условия работы малого, среднего и крупного бизнеса.

  • Изменения распространятся на различные аспекты налогового законодательства, включая НДС, спецрежимы и страховые взносы. Больше всего обсуждений вызвали поправки об увеличении НДС и снижении лимита на УСН для уплаты НДС.

  • Среди значимых изменений — отмена пониженного тарифа страховых взносов для большей части субъектов МСП, снижение лимита дохода для применения ПСН, рост страховых взносов для IT-компаний и нововведения в части налогового администрирования.  

Налоговая реформа 2026 года: в чем смысл преобразований

Изменения направлены на увеличение налоговых поступлений, усиление налогового контроля и перераспределение нагрузки между разными категориями налогоплательщиков. Последствия изменений ощутят на себе практически все — и малый бизнес, и крупнейшие организации.

Инициатор преобразований Минфин. Предполагается, что реформа сделает бюджет сбалансированным и устойчивым. А средства, которые государство получит благодаря изменениям, направят на реализацию стратегических государственных задач. 

Что изменится в НДС

  • Основную ставку НДС повысят с 20 до 22% — это самое обсуждаемое изменение. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохранится.

  • Еще одно нововведение, которое коснется многих предпринимателей — снижение порога доходов для уплаты НДС на УСН. Лимит будут уменьшать постепенно в течении трех лет — в 2026 году — до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн рублей, в 2028 году — до 10 млн рублей.

  • Продлят льготу для туроператоров до конца 2030 года. Срок действия ставки 0% должен был заканчиться 30 июня 2027 года.

  • Тем, кто на УСН начинает исчислять НДС впервые, в первый год однократно разрешат отказаться от специальных ставок (5%, 7%) до истечения трехлетнего периода.

  • Правительство передаст ФНС полномочия по утверждению форм счетов-фактур и книг покупок и продаж Также появится новое требование: в счете-фактуре на отгрузку нужно будет указывать номер и дату счета-фактуры на аванс, в счет которого производится отгрузка. 

Вашему бизнесу нужен бухгалтер для работы с НДС? Контур.Экстерн решит эту задачу: поможет найти опытного специалиста и передать ему учет и отчетность. А вы сможете полностью сосредоточиться на ведении бизнеса.

Что изменится в налоге на прибыль

  • До 31 декабря 2030 года продлят ограничение суммы убытка прошлых лет, которая может уменьшать текущую базу по налогу на прибыль в пределах 50% такой базы.

  • Ограничат применение повышающего коэффициента по расходам на покупку права на использование ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Коэффициент 2 будут применять, если налогоплательщик по договору не может передать соответствующие права другим лицам.

  • Сомнительным долгом будут признавать долг по штрафам, пеням и санкциям. Условие — долг подтвержден судом по договорам, задолженность по которым также сомнительная. Изменение затрагивает долги, которые возникли при реализации товаров, выполнении работ или оказании услуг.

Что изменится в ПСН

  • Предельную величину доходов для применения спецрежима снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Снижение будет происходить поэтапно, аналогично уменьшению порога доходов, дающего право на освобождение от НДС.

Период

Лимит

В 2026 году

До 20 млн рублей

В 2027 году

До 15 млн рублей

В 2028 году

До 10 млн рублей

При этом лимит нужно соблюдать не только по итогам предыдущего года, но и в течение самого года. При превышении лимита налогоплательщик лишится права на патент.

  • ИП нужно будет подавать заявление на получение нового патента вместо прежнего при уменьшении числа физических показателей бизнеса. Сумма налога будет пересчитана.

Все нужное бухгалтеру — в одном сервисе

Отчетность, учeт, кадры, ЭДО, полезные материалы и актуальные новости об изменениях

Что изменится в НДФЛ

  • Для долей в УК российских организаций установят условия для освобождения доходов от их реализации, аналогичные условиям для акций. То есть освобождению будет подлежать реализация долей тех организаций, у которых доля недвижимого имущества в активах составляет не более половины. Срок владения — он составляет более 5 лет — не изменится.

  • Расходы на полис ДМС для служебной командировки за пределы РФ включат в перечень необлагаемых компенсаций.

  • Зафиксируют, что для стандартного вычета на детей учитывают только доходы основной базы, которые исчислены нарастающим итогом с начала налогового периода.

  • Возмещение стоимости утраченного имущества, когда доход выплачивают по законодательству РФ, актам субъектов РФ и решениям местных властей, освободят от НДФЛ.

Что изменится в страховых взносах

  • Отменят льготные тарифы для МСП. Ранее работодатели из реестра МСП могли платить страховые взносы с зарплат свыше 1,5 МРОТ по льготной ставке — не 30%, а 15%. Оптимизация не затронет приоритетные отрасли из перечня правительства и ряд других предприятий.

  • С 1 января 2026 года для IТ-компаний ставка на выплаты в пределах базы вырастет до 15%. До 2026 года такие организации платили страховые взносы за сотрудников по пониженной ставке — 7,6%. Теперь она сохранится для сумм сверх предельной базы.

  • Единый пониженный тариф взносов с выплат сотрудникам сверх единой предельной величины базы для компаний, относящихся к радиоэлектронной промышленности, уменьшат до 0%. 

  • Стоимость полиса ДМС, если он оформляется для служебной командировки за пределы РФ, освободят от обложения взносами.

  • Компании обяжут исчислять взносы с выплат и других вознаграждений единоличным руководителям исходя из МРОТ в том случае, если размер их заработной платы не превышает федеральный МРОТ.

Что изменится в имущественных налогах

  • Изменят крайний срок подачи сообщения о наличии транспорта и недвижимости. Ранее был установлен срок 31 декабря, после принятия поправок его перенесут на 31 мая.

  • С 2027 года обязанность организаций по исчислению налога на имущество по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налогов передадут налоговым органам

  • С 2027 года изменят крайний срок уплаты данных налогов и авансов по ним. Теперь станет возможно платить на месяц позже — не позднее 28 марта (ранее — не позднее 28 февраля) и 28-го числа второго месяца за отчетным периодом соответственно (ранее — не позднее 28 числа следующего месяца).

Что изменится в налоговом администрировании

  • Продлят временный порядок начисления пеней: он будет действовать до 31 декабря 2026 года.

  • При увеличении ставки в текущем периоде запретят учитывать в текущем периоде ошибки прошлых периодов при излишней уплате налога.

  • Ограничат размер снижения штрафа при смягчающих обстоятельствах. Теперь его допускают уменьшить не более чем в 10 раз.

  • Предельный срок инвестиционного кредита будет увеличен до 10 лет (сейчас он составляет 5 лет).

  • Сотрудникам налоговых органов разрешат проводить осмотр территорий и помещений у лиц в рамках дополнительных мероприятий и производить выемку предметов и документов. 

  • Определят способы подачи возражений на акт проверки. Порядок подачи возражений и их формат будет утвержден ФНС.

  • Появится возможность рассмотрения материалов проверок в режиме видеоконференции.

Также планируется усовершенствовать ЕНС. В планах уточнить порядок учета в ЕНС решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки и о полной или частичной отмене решений о предоставлении налогового вычета.

Налоговая реформа — это не только рост налоговой нагрузки, но и усложнение учета. Контур.Экстерн поможет адаптироваться к изменениям и начать работу в новых условиях без стресса. В сервисе есть все, что нужно бухгалтеру и предпринимателю — отчетность, бухгалтерский, налоговый и кадровый учeт, ЭДО, полезные материалы и актуальные новости. А понятный интерфейс, подсказки в формах и простой перенос данных из других программ сделают работу еще удобнее.

Все нужное бухгалтеру — в одном сервисе

Отчетность, учeт, кадры, ЭДО, полезные материалы и актуальные новости об изменениях

Часто задаваемые вопросы

Если бизнес теряет право на ПСН, его переведут на ОСНО?

Если ИП не совмещает патент с УСН или ЕСХН, при утрате права на него налоговики автоматически переводят на ОСНО.

Действительно ли патент для розничной торговли будет отменен?

Исключение грузоперевозок и розничной торговли было запланировано в изначальном законопроекте, но после второго чтения поправку исключили. Поэтому в 2026 году патент для розничной торговли остается.

Кого затронет повышение ставки НДС до 22%?

Повышенная ставка будет действовать для всех налогоплательщиков, которые до принятия поправок применяли основную ставку 20%. Система налогообложения значения не имеет. А если бизнес на УСН станет плательщиком НДС по основной ставке с 2026 года, ее размер также составит 22%.

Есть ли смысл переходить на АУСН в условиях налоговой реформы?

По сравнению с УСН налоговые ставки на АУСН выше. При этом на автоматизированной упрощенке не нужно платить НДС и страховые взносы (льготы по взносам для МСП в 2026 году сократят).

Читайте также:

Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: 2W5zFHz7PLU

Информации об авторе

Контур

Контур

Экосистема для бизнеса

4 896 подписчиков156 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш