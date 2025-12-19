Налоговая реформа 2026 года: в чем смысл преобразований

Изменения направлены на увеличение налоговых поступлений, усиление налогового контроля и перераспределение нагрузки между разными категориями налогоплательщиков. Последствия изменений ощутят на себе практически все — и малый бизнес, и крупнейшие организации.

Инициатор преобразований — Минфин. Предполагается, что реформа сделает бюджет сбалансированным и устойчивым. А средства, которые государство получит благодаря изменениям, направят на реализацию стратегических государственных задач.