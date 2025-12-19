Самое главное:
Российская налоговая система в 2026 году подвергнется наиболее фундаментальным преобразованиям за 20 лет. Поправки изменят условия работы малого, среднего и крупного бизнеса.
Изменения распространятся на различные аспекты налогового законодательства, включая НДС, спецрежимы и страховые взносы. Больше всего обсуждений вызвали поправки об увеличении НДС и снижении лимита на УСН для уплаты НДС.
Среди значимых изменений — отмена пониженного тарифа страховых взносов для большей части субъектов МСП, снижение лимита дохода для применения ПСН, рост страховых взносов для IT-компаний и нововведения в части налогового администрирования.
Налоговая реформа 2026 года: в чем смысл преобразований
Изменения направлены на увеличение налоговых поступлений, усиление налогового контроля и перераспределение нагрузки между разными категориями налогоплательщиков. Последствия изменений ощутят на себе практически все — и малый бизнес, и крупнейшие организации.
Инициатор преобразований — Минфин. Предполагается, что реформа сделает бюджет сбалансированным и устойчивым. А средства, которые государство получит благодаря изменениям, направят на реализацию стратегических государственных задач.
Что изменится в НДС
Основную ставку НДС повысят с 20 до 22% — это самое обсуждаемое изменение. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохранится.
Еще одно нововведение, которое коснется многих предпринимателей — снижение порога доходов для уплаты НДС на УСН. Лимит будут уменьшать постепенно в течении трех лет — в 2026 году — до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн рублей, в 2028 году — до 10 млн рублей.
Продлят льготу для туроператоров до конца 2030 года. Срок действия ставки 0% должен был заканчиться 30 июня 2027 года.
Тем, кто на УСН начинает исчислять НДС впервые, в первый год однократно разрешат отказаться от специальных ставок (5%, 7%) до истечения трехлетнего периода.
Правительство передаст ФНС полномочия по утверждению форм счетов-фактур и книг покупок и продаж Также появится новое требование: в счете-фактуре на отгрузку нужно будет указывать номер и дату счета-фактуры на аванс, в счет которого производится отгрузка.
Что изменится в налоге на прибыль
До 31 декабря 2030 года продлят ограничение суммы убытка прошлых лет, которая может уменьшать текущую базу по налогу на прибыль в пределах 50% такой базы.
Ограничат применение повышающего коэффициента по расходам на покупку права на использование ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Коэффициент 2 будут применять, если налогоплательщик по договору не может передать соответствующие права другим лицам.
Сомнительным долгом будут признавать долг по штрафам, пеням и санкциям. Условие — долг подтвержден судом по договорам, задолженность по которым также сомнительная. Изменение затрагивает долги, которые возникли при реализации товаров, выполнении работ или оказании услуг.
Что изменится в ПСН
Предельную величину доходов для применения спецрежима снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Снижение будет происходить поэтапно, аналогично уменьшению порога доходов, дающего право на освобождение от НДС.
Период
Лимит
В 2026 году
До 20 млн рублей
В 2027 году
До 15 млн рублей
В 2028 году
До 10 млн рублей
При этом лимит нужно соблюдать не только по итогам предыдущего года, но и в течение самого года. При превышении лимита налогоплательщик лишится права на патент.
ИП нужно будет подавать заявление на получение нового патента вместо прежнего при уменьшении числа физических показателей бизнеса. Сумма налога будет пересчитана.
Что изменится в НДФЛ
Для долей в УК российских организаций установят условия для освобождения доходов от их реализации, аналогичные условиям для акций. То есть освобождению будет подлежать реализация долей тех организаций, у которых доля недвижимого имущества в активах составляет не более половины. Срок владения — он составляет более 5 лет — не изменится.
Расходы на полис ДМС для служебной командировки за пределы РФ включат в перечень необлагаемых компенсаций.
Зафиксируют, что для стандартного вычета на детей учитывают только доходы основной базы, которые исчислены нарастающим итогом с начала налогового периода.
Возмещение стоимости утраченного имущества, когда доход выплачивают по законодательству РФ, актам субъектов РФ и решениям местных властей, освободят от НДФЛ.
Что изменится в страховых взносах
Отменят льготные тарифы для МСП. Ранее работодатели из реестра МСП могли платить страховые взносы с зарплат свыше 1,5 МРОТ по льготной ставке — не 30%, а 15%. Оптимизация не затронет приоритетные отрасли из перечня правительства и ряд других предприятий.
С 1 января 2026 года для IТ-компаний ставка на выплаты в пределах базы вырастет до 15%. До 2026 года такие организации платили страховые взносы за сотрудников по пониженной ставке — 7,6%. Теперь она сохранится для сумм сверх предельной базы.
Единый пониженный тариф взносов с выплат сотрудникам сверх единой предельной величины базы для компаний, относящихся к радиоэлектронной промышленности, уменьшат до 0%.
Стоимость полиса ДМС, если он оформляется для служебной командировки за пределы РФ, освободят от обложения взносами.
Компании обяжут исчислять взносы с выплат и других вознаграждений единоличным руководителям исходя из МРОТ в том случае, если размер их заработной платы не превышает федеральный МРОТ.
Что изменится в имущественных налогах
Изменят крайний срок подачи сообщения о наличии транспорта и недвижимости. Ранее был установлен срок 31 декабря, после принятия поправок его перенесут на 31 мая.
С 2027 года обязанность организаций по исчислению налога на имущество по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налогов передадут налоговым органам
С 2027 года изменят крайний срок уплаты данных налогов и авансов по ним. Теперь станет возможно платить на месяц позже — не позднее 28 марта (ранее — не позднее 28 февраля) и 28-го числа второго месяца за отчетным периодом соответственно (ранее — не позднее 28 числа следующего месяца).
Что изменится в налоговом администрировании
Продлят временный порядок начисления пеней: он будет действовать до 31 декабря 2026 года.
При увеличении ставки в текущем периоде запретят учитывать в текущем периоде ошибки прошлых периодов при излишней уплате налога.
Ограничат размер снижения штрафа при смягчающих обстоятельствах. Теперь его допускают уменьшить не более чем в 10 раз.
Предельный срок инвестиционного кредита будет увеличен до 10 лет (сейчас он составляет 5 лет).
Сотрудникам налоговых органов разрешат проводить осмотр территорий и помещений у лиц в рамках дополнительных мероприятий и производить выемку предметов и документов.
Определят способы подачи возражений на акт проверки. Порядок подачи возражений и их формат будет утвержден ФНС.
Появится возможность рассмотрения материалов проверок в режиме видеоконференции.
Также планируется усовершенствовать ЕНС. В планах уточнить порядок учета в ЕНС решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки и о полной или частичной отмене решений о предоставлении налогового вычета.
Часто задаваемые вопросы
Если бизнес теряет право на ПСН, его переведут на ОСНО?
Если ИП не совмещает патент с УСН или ЕСХН, при утрате права на него налоговики автоматически переводят на ОСНО.
Действительно ли патент для розничной торговли будет отменен?
Исключение грузоперевозок и розничной торговли было запланировано в изначальном законопроекте, но после второго чтения поправку исключили. Поэтому в 2026 году патент для розничной торговли остается.
Кого затронет повышение ставки НДС до 22%?
Повышенная ставка будет действовать для всех налогоплательщиков, которые до принятия поправок применяли основную ставку 20%. Система налогообложения значения не имеет. А если бизнес на УСН станет плательщиком НДС по основной ставке с 2026 года, ее размер также составит 22%.
Есть ли смысл переходить на АУСН в условиях налоговой реформы?
По сравнению с УСН налоговые ставки на АУСН выше. При этом на автоматизированной упрощенке не нужно платить НДС и страховые взносы (льготы по взносам для МСП в 2026 году сократят).
