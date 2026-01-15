😲 В 2026 году россияне начали сдавать налоговые декларации с 4 часов утра 1 января

Отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 30 апреля 2026 года, но ответственные налогоплательщики стали это делать после боя курантов.

Налогоплательщики-физлица должны отчитаться о доходах за 2025 год и сдать 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года. Сам налог, исчисленный в декларации, следует уплатить до 15 июля.

Ответственные россияне решили не дожидаться последнего дня и сдать отчетность в первые часы 2026 года. Например, в Томской области первая декларация поступила 1 января в 04:42. В ней заявлен социальный налоговый вычет.

«С начала 2026 года в налоговую службу жителями Томской области направлены 157 деклараций по форме 3-НДФЛ <…>», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы задекларировать доходы за 2025 год и заявить налоговые вычеты, нужно заполнить декларацию по форме, которая утверждена приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.

Это сделать удобно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, где часть информации подтягивается автоматически.