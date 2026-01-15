Для оформления платежки на доплату 2% НДС в 2026 году нужно смотреть допсоглашение

Сумма доплаты 2% по НДС из дополнительного соглашения будет отражаться в платежном получении.

Налоговики уточнили, как правильно оформить платежное поручение на доплату 2% НДС с 1 января 2026 года.

Налогоплательщик привел пример: нужно доплатить 500 рублей НДС. В строке «сумма платежа» указали 500 руб., ставка НДС 22% — какую сумму НДС указывать?

Чтобы это определить, нужно смотреть допсоглашение, пояснили представители ФНС.

Возможно, там указана сумма доплаты 2% при НДС 500 руб., поэтому она и отражается в платежном получении.

