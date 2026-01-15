Участникам табачного рынка нужно готовиться к профилактическим визитам Росалкогольтабакконтроля

Ведомство утвердило формы для уведомлений табачного бизнеса об обязательных профилактических визитах.

14 января 2026 года на портале проектов нормативных актов появился проект Росалкогольтабакконтроля, который утверждает формы уведомлений и актов о проведении обязательных профилактических визитов.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать 10 рабочих дней, но его могут продлить, если понадобится провести экспертизу или испытания.

Во время профилактического визита участников табачного рынка проинформируют:

об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности;

необходимых организационных и (или) технических мероприятиях;

особенностях государственного контроля;

частых нарушениях обязательных требований.

По итогам профилактического визита предприятие не оштрафуют. Специалисты дадут разъяснения, которые носят рекомендательный характер.