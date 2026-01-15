✅ На сайте ФНС запущен новый сервис «Мой ОКВЭД»

Сервис поможет подобрать коды онлайн и определить основной по планируемым показателям.

Налоговая служба запустила новый сервис «Мой ОКВЭД». С его помощью можно быстро подобрать коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и определить основной, исходя из планируемых показателей.

Сервис пригодится как новым компаниям и ИП, так и уже работающему бизнесу. Он дает возможность пользователям максимально точно подобрать коды ОКВЭД заявительного типа:

при подаче документов на госрегистрацию юрлиц и ИП (по формам Р11001, Р21001);

для внесения изменений в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП (по формам Р13014, Р24001 и Р24002).

Чтобы выбрать ОКВЭД для нового бизнеса, нужно ввести в поисковой строке сервиса ключевые слова или искать в разделах:

Название раздела Пояснение «Полный список» Содержит все актуальные коды ОКВЭД «Пакетные решения» Здесь отражены готовые наборы кодов ОКВЭД, которые могут комплексно использоваться при осуществлении деятельности. Пользователь может выбрать пакетное решение как целиком, так и входящие в него отдельные коды. «Часто регистрируют» Раздел содержит коды ОКВЭД, которые часто регистрируют вместе с выбранными видами деятельности «Фильтр» Служит для подбора кодов ОКВЭД с учетом предполагаемой сферы и детализации деятельности

Сервис также подскажет, нужна ли лицензия или разрешение по выбранному ОКВЭД.

От правильного кода ОКВЭД зависит возможность применения системы налогообложения, размер страховых взносов, доступ к госпрограммам и мерам господдержки, уточнили налоговики.