💪 Роспотребнадзор дал советы, как восстановить режим после новогодних праздников

Праздники из-за застолья, нарушения режима сна, отсутствия физических активностей или их переизбытка могут негативно сказаться на организме. Роспотребнадзор рассказал, что делать для возвращения в норму.

Ведомство советует отдать предпочтение сбалансированному питанию, перейти на более легкое и менее калорийное меню, добавить физической активности.

«Сбалансированное питание поможет не только восстановить организм, но и в целом укрепить иммунитет. Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, — это овощи, зелень, фрукты. Очень полезны и сухофрукты – в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но много и сахара, поэтому нужна умеренность. Ужин должен быть не позднее 3-х часов до сна, перед сном можно выпить кисломолочный кефир. Тогда через какое-то время при наличии силы воли можно восстановиться», — пишет Роспотребнадзор.

При дискомфорте в ЖКТ, головных болях, разбитости, вялости, тошноте нужны более эффективные очищающие процедуры. Советуют перейти на дробное питание: 5-6 раз в день маленькими порциями. Также рекомендуется исключить тяжелую пищу. Если это не поможет – необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.

Как восстановить режим сна: нужно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Если было много физической активности, и теперь болят мышцы – важно отдохнуть, но не лежа на диване, а добавляя в свой распорядок дня физическую активность. Это могут быть прогулки или растяжка. Эффективны для восстановления массаж, сауна, баня. А умеренные физические нагрузки и занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.

При этом Роспотребнадзор призывает ни в коем случае не переходить к голоданию, чтобы быстрее вернуться в форму.