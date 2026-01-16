💰 Чаевые на новогодних праздниках выросли на 4%: самая большая сумма

Самые большие чаевые с 31 декабря на 1 января 2026 года составили 28% от заказа или 50 тысяч рублей.

В 2026 году чаевые в новогодние праздники выросли на 4,4%. Показатель сравнивали с тем же периодом 2024 года. В выборке участвовали чаевые в ресторанах, кафе, барах, отелях, салонах красоты.

Самые большие чаевые в период с 31 декабря по 1 января составили 50 тыс. рублей или 28% от заказа. В 2024-2023 годах наибольший «чай» был 9-10% от чека. Об этом сказано на сайте ВТБ.

«У россиян сохраняется тренд на осознанность и поощрение сотрудников сферы услуг», — сказал руководитель Департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Также аналитики заметили, что сумма заказов в кафе и ресторанах на Новый год упала на 3,5% по сравнению с 2024 годом. Средний чек составил 5 721 рубль, а средний размер чаевых — 496.