Исправительные работы перестанут быть альтернативой лишению свободы

С 20 января 2026 года начнут действовать изменения в УК, УПК и УИК РФ в части исполнения наказания в виде исправительных работ.

Теперь исправительные работы будут назначать только осужденным, которые имеют основное место работы. Если осужденный был уволен после вынесения приговора суда, он должен сам найти работу либо встать на учет в службе занятости.

То есть принудительные работы станут самостоятельным, а не альтернативным лишению свободы наказанием, уточняет сайт Госдумы.