Что делать, если не можете вспомнить пароль от сертификата НЭП

ФНС подсказала как быть, если не можете вспомнить пароль от сертификата НЭП: необходимо отозвать старый сертификат и выпустить новый.

Для этого нужно перейти в раздел «Настройки профиля», подраздел «Электронная подпись» и нажать кнопку «Отозвать». В итоге появится возможность сформировать новую НЭП.