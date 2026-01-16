ФНС: будет ли стандартный вычет отчиму, если ребенок не усыновлен

Если ребенок находится на обеспечении отчима, налоговый вычет по НДФЛ положен.

Налоговая служба в рубрике вопросов и ответов разъяснила нюанс получения стандартного налогового вычета.

Стандартный вычет распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Если ребенок находится на обеспечении отчима, то отчим имеет право на стандартный вычет, указали налоговики.