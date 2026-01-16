💡 ФНС подсказала, как перейти с АУСН на УСН раньше срока

Если нарушили условия автоУСН – право на спецрежим утрачивается, и можно перейти на обычную упрощенку.

В чате ФНС разъяснили детали применения АУСН.

Если с 1 января 2026 года перешли с УСН на автоУСН, то добровольно обратно можно перейти только с 1 января 2027-го. Но если нарушили условия применения в течение года – в соответствии с ч. 9 ст. 4 закона № 17-ФЗ можно подать уведомление о переходе на УСН и перейти на упрощенку. Такой пример привел плательщик.

То есть, если захотел обратно – можно, например, открыть счет в неуполномоченном банке, предполагает налогоплательщик.

Налоговики подтвердили, что это возможно.

Если при применении автоУСН будет допущено ограничение по применению режима, налогоплательщик должен подать через уполномоченный банк или Личный кабинет автоУСН уведомление об утрате права на применение АУСН с 1 числа месяца, в котором оно допущено, ответили в чате ФНС.

При этом можно одновременно подать уведомление о переходе на УСН с даты утраты права (ч. 6 и ч. 9 ст. 4 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022).

