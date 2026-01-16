⏳ Налоговики ждут ЕНП-уведомления по НДФЛ в январе 2026

Уведомление по НДФЛ нужно отправить до 26 января, а уведомление о страховых взносах за декабрь 2025 отправлять не нужно.

УФНС напомнило о необходимости отправки уведомления по НДФЛ и страховым взносам (КНД 1110355), а также об уплате налога и взносов в январе 2026 года.

Уведомление по НДФЛ нужно представить не позднее 26.01.2026 за период с 01.01.2026 по 22.01.2026. В строке «Отчетный (налоговый) период (код)/ Номер месяца (квартала)» ставят 21/01.

Заплатить удержанный НДФЛ нужно до 28 января 2026 года.

А по страховым взносам в январе уведомление за декабрь 2025 года не представляют, уточнили налоговики. Это связано с тем, что срок сдачи отчетности по взносам (РСВ) совпадает со сроком подачи уведомления.

Уплатить страховые взносы за декабрь нужно тоже не позднее 28.01.2026.

«Уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ за период с 23.01.2026 по 31.01.2026 представляется не позднее 03.02.2026 (указывается период «21/11») и не позднее 05.02.2026 осуществляется уплата налога», — добавили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

