👀 Предприниматели назвали самые перспективные направления малого бизнеса в 2026 году

Привлекательными сферами для ведения бизнеса считают онлайн-торговлю и маркетплейсы.

38% предпринимателей считают онлайн-торговлю и маркетплейсы наиболее перспективными направлениями для малого бизнеса в России в 2026 году.

Такие данные приводит Ozon на основании опроса 1 тыс. предпринимателей.

Также в ходе опроса назвали сферу технологических решений и ИТ (15%) и сферу услуг (10%).

По данным исследования, в 2026 году большинство продавцов займутся расширением бизнеса и повышением эффективности. 25% хотят расширять присутствие на маркетплейсах, 26% — собираются оптимизировать бизнес-процессы и расходы, а 20% думают о запуске новых категорий товаров и услуг.

При принятии бизнес-решений предприниматели в первую очередь ориентируются на внешние условия: 40% респондентов — называли основными факторами изменения в логистике и экономике;

21% — ориентируется на поведение покупателей и уровень спроса;

для 18% главное – это собственная стратегия и внутренние ресурсы компании.

Ключевым драйвером роста регионального бизнеса в 2026 году 44% предпринимателей назвали развитие онлайн-продаж и маркетплейсов. А еще 21% считают важным рост локальных ниш и спроса внутри регионов, добавили эксперты.

