❔ Как исправить ошибки в чеках, если ККТ уже сняли с учета

Для исправления ошибок нужно зарегистрировать новую кассу или использовать другую ККТ этого предпринимателя.

Ситуация: ИП на патенте работает только по договору эквайринга, то есть выручка поступает исключительно на расчетный счет. При сверке итогов по ККТ за 2025 год выявили расхождение в суммах оплат и пробитых чеков. Но ККТ уже снята с учета, и чеки возвратов/коррекции сделать невозможно.

Как можно внести изменения в данные кассы, чтобы убрать задвоившиеся чеки, спросили в чате ФНС.

«Нужно зарегистрировать новую ККТ и сформировать необходимый кассовые чеки коррекции», — ответили налоговики.

Также можно сформировать чеки коррекции на других ККТ, зарегистрированных за этим ИП.