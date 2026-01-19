С 1 марта 2026 будет новый порядок рассмотрения электронных таможенных деклараций

Таможенные декларации предпринимателей будут направлять в менее загруженные центры, чтобы избежать коррупции и облегчить работу сотрудникам ФТС.

Минфин и ФТС подготовили новый порядок распределения таможенных деклараций, которые подает бизнес. С 1 марта 2026 года эти документы будут направлять в менее загруженный центр электронного декларирования (ЦЭД). Место его нахождения останется неизвестным для декларанта.

Ожидается, что изменения помогут в борьбе с коррупцией, а также оптимизируют работу таможенных органов. Об этом пишет «Коммерсант».

«Декларант даже не будет знать, в какой точке страны его декларация будет рассматриваться», — сказал глава ФТС Валерий Пикалев.

Декларации продолжат принимать в старом порядке, то только в нескольких случаях, если груз:

подпадает под конкретную компетенцию ЦЭДа (например, подакцизные товары, радиоактивные материалы);

направляется в адрес особых экономических зон,

ввозится по бумажной декларации.

Недобросовестные импортеры могли выбрать менее строгий или заведомо перегруженный пункт, чтобы пройти контроль, но формально. Как только правила изменятся, система выровняется, и предприниматели не смогут прибегать к подобным уловкам.