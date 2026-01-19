Как проверить контрагентов на Клерк.ру — мастер-класс от эксперта
В условиях налоговой реформы 2026 года ФНС жестко перепроверяет каждую сделку. Даже если вы не участвовали в схемах, отсутствие доказательств должной осмотрительности может обернуться доначислениями и штрафом до 20% от суммы операции. Но Налоговый кодекс дает шанс: при наличии смягчающих обстоятельств – в том числе подтвержденной проверки контрагента — штраф могут снизить в 2 и более раз.
Мастер-класс «Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа»
На мастер-классе разберем:
Что такое должная (коммерческая) осмотрительность по позиции ФНС и судов.
Пошаговая проверка контрагента:
ЕГРЮЛ/ЕГРИП → ФНС → Клерк.ру → судебные базы → соцсети.
Как фиксировать результаты проверки (скриншоты, отчеты, служебные записки).
Составление ходатайства о снижении штрафа по ст. 122 НК РФ:
Структура документа.
Какие обстоятельства смягчают ответственность.
Примеры успешных ходатайств.
Спикер — Сусанна Колесникова, профессиональный налоговый консультант 7-го уровня квалификации. Действительный член ИПБ России.
Мастер-класс
