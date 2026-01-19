Как проверить контрагентов на Клерк.ру — мастер-класс от эксперта

Специалист расскажет, как провести проверку контрагента в Клерк.ру, а также даст готовый шаблон ходатайства о снижении штрафа.

В условиях налоговой реформы 2026 года ФНС жестко перепроверяет каждую сделку. Даже если вы не участвовали в схемах, отсутствие доказательств должной осмотрительности может обернуться доначислениями и штрафом до 20% от суммы операции. Но Налоговый кодекс дает шанс: при наличии смягчающих обстоятельств – в том числе подтвержденной проверки контрагента — штраф могут снизить в 2 и более раз.

Мастер-класс «Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа» состоится сегодня в 15:00 мск!

На мастер-классе разберем:

Что такое должная (коммерческая) осмотрительность по позиции ФНС и судов. Пошаговая проверка контрагента: ЕГРЮЛ/ЕГРИП → ФНС → Клерк.ру → судебные базы → соцсети. Как фиксировать результаты проверки (скриншоты, отчеты, служебные записки). Составление ходатайства о снижении штрафа по ст. 122 НК РФ: Структура документа.

Какие обстоятельства смягчают ответственность.

Примеры успешных ходатайств.

Спикер — Сусанна Колесникова, профессиональный налоговый консультант 7-го уровня квалификации. Действительный член ИПБ России.

Ждем вас на мастер-классе уже сегодня в 15:00 мск!