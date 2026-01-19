КПК ОБЩ 8103
Налоги, взносы, пошлины

Назвали главные проблемы бизнеса в 2026 году

Больше всего бизнес волнуют налоги, ключевая ставка, курс рубля и кадры.

По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, главные темы, которые беспокоят российских предпринимателей – это ключевая ставка ЦБ, курс рубля, фискальное давление и дефицит кадров.

«Если посмотреть на темы, которые волнуют бизнес и по прошлым периодам, и по оценке на 2026 год и более длительную перспективу: это фискальное давление, ключевая ставка, курс и кадры», — заявил Шохин.

Эти темы стали самыми волнующими с точки зрения препятствий для развития бизнеса и инвестиций, уточнил он.

Автор

Максим Пирус

