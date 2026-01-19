ФНС: как правильно отчитаться за 2025 год

Налоговики рассказали, как сдать отчетность за четвертый квартал 2025 года и за весь год.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС по Томской области Наталья Немова разъяснила особенности представления налоговой отчетности за IV квартал 2025 года и весь прошедший год.

Сроки сдачи отчетности зависят от особенностей деятельности и видов отчетности.

Срок сдачи отчетности Кто отчитывается Какие отчеты нужно сдать 26 января Плательщики страховых взносов РСВ за 2025 год Плательщики НДС за четвертый квартал 2025 года Декларация по НДС Организации и ИП, в четвертом квартале ввозившие подлежащие прослеживаемости импортные товары Отчет о таких операциях 25 февраля Организации и ИП, которые производили выплаты физлицам и удерживали НДФЛ Расчет по форме 6-НДФЛ за 2025 год Организации, у которых есть облагаемые по среднегодовой стоимости объекты недвижимости Налоговая декларацию за 2025 год 25 марта Организации на ОСНО Декларация по налогу на прибыль Организации на УСН Декларация по УСН 31 марта Юрлица Бухгалтерская и финансовая отчетность за 2025 год, только в электронном виде 25 апреля ИП на УСН Декларация по УСН 30 апреля ИП на ОСНО 3-НДФЛ

Большая часть форм налоговой и бухгалтерской отчетности не изменилась, добавила Немова. Но есть исключения:

декларация по УСН сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@;

декларация по налогу на прибыль подается в редакции приказа ФНС от 03.10.2025 №ЕД-7-3/855@;

декларация 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 20.10.2025 №ЕД-7-11/913@.

Кроме того, не позднее 26 января все налоговые агенты должны подать уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат физлицам за период с 1 по 22 января (код отчетного периода «21/01»).

По страховым взносам за декабрь 2025 года в январе уведомление не нужно: распределение средств ЕНС произойдет на основании расчета по страховым взносам.

Также есть изменения в порядке заполнения платежных поручений:

в поле «Банк получателя» следует указывать «ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула»;

«КПП получателя» – «770701001».

Остальные реквизиты платежки не менялись.

Чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Научим составлять отчетность по требованиям 2026 года на обновленном онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как рассчитывать НДС 22%, НДФЛ, страховые взносы, вести учет на ОСНО и спецрежимах, работать с кадрами и оформлять чеки.

Цена курса со скидкой 75%: 4 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.