Нужно ли подавать уведомление об освобождении от НДС, если оборот на УСН меньше 20 млн

Если лимит на УСН не превысили – освобождение будет автоматическим, уведомление представлять не надо.

ИП в 2025 году был на УСН с применением НДС 5%. Но в 2025 году оборот составил менее 20 млн рублей, то есть с 2026 года ИП больше не обязан платить НДС.

Налоговики в методических разъяснениях рассказали, нужно ли подавать в налоговую уведомление об освобождении от НДС по форме КНД 1150104.

«Если доходы плательщика УСН за 2025 год не превысили 20 млн рублей, то с 01.01.2026 обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет у него не возникает (п. 1 ст.145 НК РФ). Освобождение от исчисления и уплаты НДС в бюджет предоставляется автоматически. Уведомление об этом представлять в налоговый орган не надо», — говорится в п. 1 методички.

Также если на УСН нет обязанности платить НДС, то не нужно представлять декларацию по НДС, вести книги продаж и книги покупок.

При этом освобождение от НДС не касается случаев, когда:

плательщик УСН выступает налоговым агентом по НДС;

плательщик УСН должен уплатить НДС при ввозе товаров на территорию РФ из стран ЕАЭС и из третьих стран.

