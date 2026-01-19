Кабмин выделил еще 1,2 млрд рублей на компенсацию затрат в сфере туризма
Чтобы россияне могли комфортно отдыхать, проводить отпуск на море и заниматься зимними видами спорта, правительство продолжит финансировать строительство туристических объектов.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделило 1,2 млрд рублей для компенсации затрат по льготным обязательствам на создание туристических объектов в регионах.
«Продолжим делать все необходимое для повышения привлекательности этой отрасли для предпринимателей», — сказал Михаил Мишустин.
В 2025 году на льготное кредитование инвестиционных кредитов для строительства и реконструкции отелей, гостиниц, парков развлечений и развития горнолыжных курортов направили больше 27 млрд рублей.
