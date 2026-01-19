Как считать НДФЛ на АУСН после превышения 2,4 млн рублей

НДФЛ с суммы дохода сверх 2,4 млн руб. будет предъявлен физлицу в налоговом уведомлении по итогам года.

В чате ФНС спросили – как рассчитывать НДФЛ на АУСН, когда база у сотрудника перевалит за 2,4 млн рублей.

Следует ли продолжать удерживать только 13% , и к кому придет требование от ФНС для доплаты НДФЛ – к работодателю, или к физлицу-сотруднику, спросил работодатель.

Налоговая ставка для НДФЛ при автоУСН закреплена в п. 5 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики. То есть составляет 13% независимо от налоговых баз.

НДФЛ с суммы дохода, превышающей 2,4 млн руб. будет предъявлена физлицу в налоговом уведомлении по итогам года.

