Назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами
Для рабочего персонала в 2025 году зарплаты больше всего увеличились у занятых в сферах строительства и логистики.
Об этом говорится в анализе платформы hh.ru (результаты есть у «Клерка»).
«Самый заметный рост предлагаемых доходов мы видим у маляров-штукатуров, монтажников и водителей. За год медианные зарплаты в таких вакансиях выросли на 43%, 36% и 28% соответственно и достигли 139,2 тыс., 146,6 тыс. и 162,9 тыс. рублей», — сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Она уверена, что такая динамика подчеркивает стабильно высокий спрос и ощутимую нехватку этих специалистов.
В топ-10 рабочих специальностей по росту предлагаемых медианных зарплат в 2025 году вошли:
№
Специальность
Предлагаемая зарплата в 2025 году, руб.
Динамика к 2024 году
1
Маляр, штукатур
139 200
+43%
2
Монтажник
146 600
+36%
3
Водитель
162 900
+28%
4
Электромонтажник
100 100
+25%
5
Разнорабочий
97 700
+21%
6
Сварщик
162 300
+17%
7
Инженер по качеству
83 200
+17%
8
Инженер ПТО, инженер-сметчик
129 000
+17%
9
Сервисный инженер, инженер-механик
98 400
+17%
10
Прораб, мастер СМР
151 200
+17%
Самые высоки медианные зарплаты предлагали тоже в сферах строительства, логистики и в промышленности.
Больше всего получали водители (162,9 тыс. рублей) и сварщики (162,3 тыс. рублей).
Топ-10 рабочих специальностей с самыми высокими медианными зарплатами в 2025 году:
№
Профессия
Предлагаемая зарплата в 2025 году, руб.
1
Водитель
162 900
2
Сварщик
162 300
3
Прораб, мастер СМР
151 200
4
Монтажник
146 600
5
Машинист
143 200
6
Маляр, штукатур
139 200
7
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
132 800
8
Инженер ПТО, инженер-сметчик
129 000
9
Инженер ПНР
110 600
10
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
108 300
