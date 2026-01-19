Назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

В 2025 году росли зарплаты в сферах строительства и логистики. Больше всего получают водители и сварщики.

Для рабочего персонала в 2025 году зарплаты больше всего увеличились у занятых в сферах строительства и логистики.

Об этом говорится в анализе платформы hh.ru (результаты есть у «Клерка»).

«Самый заметный рост предлагаемых доходов мы видим у маляров-штукатуров, монтажников и водителей. За год медианные зарплаты в таких вакансиях выросли на 43%, 36% и 28% соответственно и достигли 139,2 тыс., 146,6 тыс. и 162,9 тыс. рублей», — сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Она уверена, что такая динамика подчеркивает стабильно высокий спрос и ощутимую нехватку этих специалистов.

В топ-10 рабочих специальностей по росту предлагаемых медианных зарплат в 2025 году вошли:

№ Специальность Предлагаемая зарплата в 2025 году, руб. Динамика к 2024 году 1 Маляр, штукатур 139 200 +43% 2 Монтажник 146 600 +36% 3 Водитель 162 900 +28% 4 Электромонтажник 100 100 +25% 5 Разнорабочий 97 700 +21% 6 Сварщик 162 300 +17% 7 Инженер по качеству 83 200 +17% 8 Инженер ПТО, инженер-сметчик 129 000 +17% 9 Сервисный инженер, инженер-механик 98 400 +17% 10 Прораб, мастер СМР 151 200 +17%

Самые высоки медианные зарплаты предлагали тоже в сферах строительства, логистики и в промышленности.

Больше всего получали водители (162,9 тыс. рублей) и сварщики (162,3 тыс. рублей).

Топ-10 рабочих специальностей с самыми высокими медианными зарплатами в 2025 году:

№ Профессия Предлагаемая зарплата в 2025 году, руб. 1 Водитель 162 900 2 Сварщик 162 300 3 Прораб, мастер СМР 151 200 4 Монтажник 146 600 5 Машинист 143 200 6 Маляр, штукатур 139 200 7 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 132 800 8 Инженер ПТО, инженер-сметчик 129 000 9 Инженер ПНР 110 600 10 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 108 300

