Кадры

Назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

В 2025 году росли зарплаты в сферах строительства и логистики. Больше всего получают водители и сварщики.

Для рабочего персонала в 2025 году зарплаты больше всего увеличились у занятых в сферах строительства и логистики.

Об этом говорится в анализе платформы hh.ru (результаты есть у «Клерка»).

«Самый заметный рост предлагаемых доходов мы видим у маляров-штукатуров, монтажников и водителей. За год медианные зарплаты в таких вакансиях выросли на 43%, 36% и 28% соответственно и достигли 139,2 тыс., 146,6 тыс. и 162,9 тыс. рублей», — сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Она уверена, что такая динамика подчеркивает стабильно высокий спрос и ощутимую нехватку этих специалистов.

В топ-10 рабочих специальностей по росту предлагаемых медианных зарплат в 2025 году вошли:

 №

 Специальность

 Предлагаемая зарплата в 2025 году, руб.

 Динамика к 2024 году

 1

 Маляр, штукатур

 139 200

 +43%

 2

 Монтажник

 146 600

 +36%

 3

 Водитель

 162 900

 +28%

 4

 Электромонтажник

 100 100

 +25%

 5

 Разнорабочий

 97 700

 +21%

 6

 Сварщик

 162 300

 +17%

 7

 Инженер по качеству

 83 200

 +17%

 8

 Инженер ПТО, инженер-сметчик

 129 000

 +17%

 9

 Сервисный инженер, инженер-механик

 98 400

 +17%

 10

 Прораб, мастер СМР

 151 200

 +17%

Самые высоки медианные зарплаты предлагали тоже в сферах строительства, логистики и в промышленности.

Больше всего получали водители (162,9 тыс. рублей) и сварщики (162,3 тыс. рублей).

Топ-10 рабочих специальностей с самыми высокими медианными зарплатами в 2025 году:

 №

 Профессия

 Предлагаемая зарплата в 2025 году, руб.

 1

 Водитель

 162 900

 2

 Сварщик

 162 300

 3

 Прораб, мастер СМР

 151 200

 4

 Монтажник

 146 600

 5

 Машинист

 143 200

 6

 Маляр, штукатур

 139 200

 7

 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

 132 800

 8

 Инженер ПТО, инженер-сметчик

 129 000

 9

 Инженер ПНР

 110 600

 10

 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

 108 300

