В 2026 году число участников налогового мониторинга выросло на 20%
С 1 января 2026 года режим налогового мониторинга расширил географию, сообщает ФНС.
«Теперь мониторинг проводится в отношении 870 компаний из более чем 20 отраслей экономики. С этого года к этой форме налогового взаимодействия присоединились 144 новых участника», — говорится в сообщении.
За десять лет количество компаний в мониторинге выросло почти в 100 раз. Самый большой скачок произошел за последние три года: к системе подключилась 431 организация. Если темп сохранится, к 2027 году ожидается превышение планки в 1 000 участников.
Из каких отраслей пришли новые участники: преимущественно из промышленности, но также есть компании из сфер рекламы, сельского хозяйства, логистики и IT. Это подчеркивает адаптивность мониторинга к разным видам бизнеса, уверены налоговики.
Для 17 новых компаний по соглашениям СЗПК участие обязательно, а остальные перешли в режим на добровольной основе.
«Динамика роста числа участников наглядно демонстрирует зрелость подхода и доверие со стороны бизнес-сообщества. Участие в мониторинге становится ключевым элементом стратегии цифрового развития и управления рисками для крупного бизнеса», — считает начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.
Для сокращения издержек процессы автоматизируют: более 70% участников подключились к платформе АИС «Налог-3» с бесшовным обменом данными
