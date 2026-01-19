В 2026 году число участников налогового мониторинга выросло на 20%

Налоговый мониторинг проводят в отношении 870 компаний из более чем 20 отраслей.

С 1 января 2026 года режим налогового мониторинга расширил географию, сообщает ФНС.

«Теперь мониторинг проводится в отношении 870 компаний из более чем 20 отраслей экономики. С этого года к этой форме налогового взаимодействия присоединились 144 новых участника», — говорится в сообщении.

За десять лет количество компаний в мониторинге выросло почти в 100 раз. Самый большой скачок произошел за последние три года: к системе подключилась 431 организация. Если темп сохранится, к 2027 году ожидается превышение планки в 1 000 участников.

Из каких отраслей пришли новые участники: преимущественно из промышленности, но также есть компании из сфер рекламы, сельского хозяйства, логистики и IT. Это подчеркивает адаптивность мониторинга к разным видам бизнеса, уверены налоговики.

Для 17 новых компаний по соглашениям СЗПК участие обязательно, а остальные перешли в режим на добровольной основе.

«Динамика роста числа участников наглядно демонстрирует зрелость подхода и доверие со стороны бизнес-сообщества. Участие в мониторинге становится ключевым элементом стратегии цифрового развития и управления рисками для крупного бизнеса», — считает начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Для сокращения издержек процессы автоматизируют: более 70% участников подключились к платформе АИС «Налог-3» с бесшовным обменом данными