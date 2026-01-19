С 15 января 2026 года действуют новые формы для зачета и возврата положительного сальдо ЕНС

В заявлении на возврат переплаты по налогу добавили строку для указания номера платежной карты для зачисления денег.

Из-за того, что ФНС установила новый порядок учета и погашения налоговой задолженности физических лиц, утвердили изменения в формы и форматы заявлений о зачете и возврате сумм денежных средств, которые формируют положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС).

В заявлении на возврат добавили строку для указания номера платежной карты, на которую переведут переплату, также появилось поле «Номер записи в ЕРН». В заявлении о зачете положительного сальдо изменения касаются зачета в счет обязанности другого лица, — там теперь есть строка для указания КПП этого лица. Об этом сказано на сайте ФНС.

Кроме того, появилась форма — «Заявление о возврате излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, не учитываемых в совокупной обязанности».

Новые формы и форматы документов нужно применять с 15 января 2026 года.