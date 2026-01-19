Налоговики изменят порядок принудительного взыскания задолженности

С 1 января 2027 года ФНС планирует применять новый порядок взыскания долгов со счетов налогоплательщиков.

ФНС опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке приказа, который изменит порядок принудительного взыскания задолженности со счетов налогоплательщика.

Изменения в ст. 46 и ст. 76 НК затронут организации, ИП, физлиц, банков и операторов платформы цифрового рубля.

Дополнительной информации уведомление о подготовке нового приказа пока что не содержит.

Приказ ФНС от 19.03.2019 № ММВ-7-8/144@ признают утратившим силу. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.