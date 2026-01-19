Как учитывать цифровые валюты: рекомендации

Ни в ФСБУ, ни в МСФО нет конкретного Стандарта, регулирующего порядок учета цифровых валют.

Комитет по рекомендациям Фонда «НРБУ “БМЦ”» утвердил Рекомендацию Р-177/2025-КпР «Цифровая валюта».

Необходимость принятия этой Рекомендации обусловлена отсутствием единых подходов к бухучету цифровых валют в условиях быстрого развития их обращения и вниманием властей к необходимости выработки этих подходов, говорится в сообщении НРБУ «БМЦ».

Согласно основным направлениям госполитики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства от 22.11.2024 №3386р, принятие федеральных стандартов бухучета будет сопровождаться разработкой методического обеспечения возникающих и (или) получающих распространение объектов бухучета – в частности, цифровых валют.

Первоначально регулирование бухучета таких объектов целесообразно с помощью рекомендаций, а обязательные стандарты бухгалтерского учета будут устанавливаться на основе анализа применения этих рекомендаций.

Сегодня ни в ФСБУ, ни в МСФО нет конкретного стандарта (или даже отдельного параграфа в каком-либо стандарте), регулирующего порядок учета цифровых валют. Поэтому возникает неопределенность в решении вопросов учета цифровых валют: классификации, признания, первоначальной и последующей оценки, раскрытия информации в отчетности.

Хотя есть отдельные признаки, делающие цифровую валюту похожей на некоторые виды классических (регулируемых) активов, у нее есть уникальные черты, которые принципиально отличают ее от всего, с чем имела дело методология бухучета до сих пор. Это не дает возможности полностью применить совокупность положений стандарта, регулирующего учет какого-либо вида активов.

Поэтому разработанная Рекомендация предусматривает классификацию цифровой валюты как самостоятельного вида активов.

Для признания такого актива нужно одновременное соблюдение двух критериев, в которых конкретизирована способность цифровой валюты приносить экономические выгоды.

Оцениваться крипта должна по справедливой стоимости как при признании, так и в дальнейшем.

Рекомендация прописывает доходы и расходы, возникающие в связи с такой оценкой и в связи с затратами на майнинг. Также подготовлены требования к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности.

В основе для выводов изложены подробные обоснования выбранных и формализованных в решении подходов к бухучету цифровой валюты.

