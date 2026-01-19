Как узнать, есть ли льготы по имущественным налогам

Налоговые льготы отличаются в зависимости от региона, поэтому важно проверить, будут ли действовать особые условия в конкретном субъекте РФ. Это поможет сделать сервис от ФНС.

Льготы по имущественным налогам устанавливаются как НК, так и законами субъектов РФ, а также нормативно-правовыми актами местного самоуправления. Поэтому нужно проверять, будут ли действовать те или иные преференции в конкретном регионе.

С полной информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там предложат выбрать субъект РФ, налоговый период и вид налога.

Чтобы получить льготы, нужно направить заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или по почте. Тем, кто раньше заявлял о льготе, не нужно повторно подтверждать право на нее.

«Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы жилых домов не более 50 кв. м. могут и не направлять заявление», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики обмениваются информацией о праве на получение льгот с СФР, Росреестром и региональными органами соцзащиты.