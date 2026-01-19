Госдума собирается защитить россиян от «схемы Долиной»

19 января 2026 года депутат Михаил Делягин внес в Госдуму законопроект, который устранит пробел в законодательстве о признании недействительными сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами.

Сейчас покупатели должны в судах доказывать свою добросовестность, но суды все равно принимают сторону продавца, пострадавшего от мошенников. Поскольку формулировка ч. 2 ст. 179 ГК является крайне размыта, судьи не понимают ключевое обстоятельство дела — покупатель должен был знать или знал, что сделка совершается под влиянием третьих лиц, поэтому возможно признание сделки недействительной.

«Представляется необходимым четко прописать в Гражданском кодексе РФ презумпцию добросовестности покупателя при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана продавца третьими лицами.», — сказано в пояснительной записке.

Изменения позволят искоренить судебную практику, когда покупатель обязан убеждать суд в своей добросовестности вместо продавца, который не проявил осторожности. Также это привет к тому, что добросовестные покупатели перестанут бояться потерять свое имущество.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официального опубликования.