Справки для вычета на образование может не хватить

Налоговая служба дала разъяснения по получению социального вычета.

Налогоплательщик подал за 2024 год декларацию 3-НДФЛ, приложив справки для получения вычета на образование (свою и за ребенка). Но пришло требование о необходимости приложить договор с ИП, который предоставляет услуги и чеки, подтверждающие оплату – так как на справке нет печати (ИП работает без печати).

Почему недостаточно справки, если все остальные документы, которые заключает ИП, действительны без печати, спросила пользовательница.

Согласно п. 4 ст. 219 НК, у налоговиков есть право истребовать при проверке дополнительные документы, ответили инспекторы в чате ФНС.