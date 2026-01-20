8061 ОК НДС на УСН деск
Социальный вычет

Справки для вычета на образование может не хватить

Налоговики могут требовать при проверке дополнительные документы.

Налоговая служба дала разъяснения по получению социального вычета.

Налогоплательщик подал за 2024 год декларацию 3-НДФЛ, приложив справки для получения вычета на образование (свою и за ребенка). Но пришло требование о необходимости приложить договор с ИП, который предоставляет услуги и чеки, подтверждающие оплату – так как на справке нет печати (ИП работает без печати).

Почему недостаточно справки, если все остальные документы, которые заключает ИП, действительны без печати, спросила пользовательница.

Согласно п. 4 ст. 219 НК, у налоговиков есть право истребовать при проверке дополнительные документы, ответили инспекторы в чате ФНС.

УСН

УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют

Госдума не так давно приняла поправку Минфина, которая меняет саму логику УСН «доходы минус расходы». Речь не о косметике и не о «уточнениях формулировок». Меняется то, что много лет считалось нерушимым: закрытый список расходов.

